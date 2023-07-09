Bangga Manggung di Java Pop Festival, Woro Widowati: Nggak Nyangka Sih
Java Pop Festival hari pertama digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Penyanyi asal Magelang Woro Widowati juga berkesempatan tampil pada gelaran ini. Ia mengaku bangga bisa terlibat di acara Java Pop Festival.
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan
