Warga Antapani Bandung Olah 90 Persen Sampah Organik Jadi Hal Bermanfaat
Warga RW 19, Kelurahan Antapani Tengah, Bandung menginisiasi gerakan pengolahan sampah mandiri berbasis rumah tangga. Melalui gerakan tersebut warga mampu mengolah 90% sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.
 
Seperti magot untuk pakan ternak, serta  pupuk kompos dan cair untuk kebutuhan pertanian. Dalam satu pekan warga mampu mengolah 3.200 kilogram sampah organik.
