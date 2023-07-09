Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Menghilangkan Penat dengan Berwisata ke Air Terjun Sarasah Siguntua Tuo di Sumbar
Sumatra Barat memiliki sejumlah potensi wisata alam yang patut dikunjungi. Salah satunya Air Terjun Siguntua Tuo di Pesisir Selatan.
 
Keindahan air terjun dan asrinya suasana alam yang masih terjaga kelestariannya membuat para wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Air terjun dengan ketinggian 80 meter ini memiliki debit air yang cukup deras sehingga membentuk lubuk hijau yang dangkal.
 
Objek wisata ini sangat cocok dinikmati untuk berenang. Lokasi wisata ini masih belum dikomersilkan dan menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi wisatawan disaat libur tiba.
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match