Menghilangkan Penat dengan Berwisata ke Air Terjun Sarasah Siguntua Tuo di Sumbar
Sumatra Barat memiliki sejumlah potensi wisata alam yang patut dikunjungi. Salah satunya Air Terjun Siguntua Tuo di Pesisir Selatan.
Keindahan air terjun dan asrinya suasana alam yang masih terjaga kelestariannya membuat para wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Air terjun dengan ketinggian 80 meter ini memiliki debit air yang cukup deras sehingga membentuk lubuk hijau yang dangkal.
Objek wisata ini sangat cocok dinikmati untuk berenang. Lokasi wisata ini masih belum dikomersilkan dan menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi wisatawan disaat libur tiba.
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]