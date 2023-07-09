Menghilangkan Penat dengan Berwisata ke Air Terjun Sarasah Siguntua Tuo di Sumbar

Sumatra Barat memiliki sejumlah potensi wisata alam yang patut dikunjungi. Salah satunya Air Terjun Siguntua Tuo di Pesisir Selatan.

Keindahan air terjun dan asrinya suasana alam yang masih terjaga kelestariannya membuat para wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Air terjun dengan ketinggian 80 meter ini memiliki debit air yang cukup deras sehingga membentuk lubuk hijau yang dangkal.

Objek wisata ini sangat cocok dinikmati untuk berenang. Lokasi wisata ini masih belum dikomersilkan dan menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi wisatawan disaat libur tiba.