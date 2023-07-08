Hujan! Pengunjung Boardang Boarding Fest 2023 Setia Saksikan Aksi Panggung Virgoun CS
Last Child menghibur penonton festival musik Boardang Boarding Fest 2023. Last Child tampil di EduTown Arena, BSD, Tangerang, Sabtu, (8/7/2023). Meski hujan, penonton tetap antusias menyaksikan aksi panggung Virgoun CS
Penampilan grup band dengan empat personel tersebut sempat ditunda. Pasalnya cuaca semakin memburuk, namun penonton tetap tak peduli. Mereka terus menunggu musisi kesayangan mereka tampil di panggung
Share
Link successfully copied
Watch next from “Boardang Boarding Fest 2023”
Seru! D'Masiv Ajak 'Passenger' di Boardang Boarding Fest 2023 Nyanyi Bareng
Boardang Boarding Fest 2023 Dimulai Hari Ini
Boardang Boarding Fest 2023 Dimulai Hari Ini
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]