Hujan! Pengunjung Boardang Boarding Fest 2023 Setia Saksikan Aksi Panggung Virgoun CS

Last Child menghibur penonton festival musik Boardang Boarding Fest 2023. Last Child tampil di EduTown Arena, BSD, Tangerang, Sabtu, (8/7/2023). Meski hujan, penonton tetap antusias menyaksikan aksi panggung Virgoun CS

Penampilan grup band dengan empat personel tersebut sempat ditunda. Pasalnya cuaca semakin memburuk, namun penonton tetap tak peduli. Mereka terus menunggu musisi kesayangan mereka tampil di panggung