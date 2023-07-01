Okezone TV
OKEFLASH: Melirik Wisata Air di Sampang, Cocok untuk Momen Liburan
Kolam renang menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi oleh keluarga saat libur panjang pergantian tahun ajaran. Salah satunya wahana air di Sampang, Madura.
 
Selain murah, fasilitasnya juga cukup lengkap sehingga pengunjung bisa berenang sesuai dengan usianya. Untuk bisa menikmati wahana ini cukup hanya membayar Rp25 ribu per orang.
 
Kontributor: Fathorrahman
