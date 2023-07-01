OKEFLASH: Melirik Wisata Air di Sampang, Cocok untuk Momen Liburan

Kolam renang menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi oleh keluarga saat libur panjang pergantian tahun ajaran. Salah satunya wahana air di Sampang, Madura.

Selain murah, fasilitasnya juga cukup lengkap sehingga pengunjung bisa berenang sesuai dengan usianya. Untuk bisa menikmati wahana ini cukup hanya membayar Rp25 ribu per orang.

Kontributor: Fathorrahman