OKEFLASH: Intip Cara Membuat Sate Buntel Khas Jember!
Jika biasanya sate kambing diolah dengan dibakar lalu diberi bumbu kacang atau kecap, kali ini berbeda. Di Jember, Jawa Timur, sebuah restoran yang menyediakan sate kambing buntel.
 
Sate kambing ini dicampur dengan berbagai macam rempah dan bumbu. Satu porsi menu sate buntel dibandrol dengan harga Rp75 ribu komplit dengan nasi yang bisa dinikmati sampai tiga orang.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
