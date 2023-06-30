Berkah Iduladha, Pengepul Kulit Hewan Kurban Kecipratan Rezeki
Perayaan Iduladha menjadi berkah tersendiri bagi pengepul kulit hewan kurban. Seperti salah satu pengepul kulit hewan kurban di Bojonegoro, Jatim.
Yono, pengepul kulit hewan kurban mengaku kebanjiran penjual kulit hewan. Ia mengaku dalam sehari bisa mendapatkan 2.500 kulit kambing dan belasan ton kulit sapi.
Kulit kambing sendiri dibeli seharga Rp25.000 dan kulit domba Rp40.000 secara per lembar. Sedangkan untuk kulit sapi dibeli Rp7.000 per kilogramnya.
Kulit hewan kurban ini nantinya akan dikirim ke pabrik di Blora, Jateng. Kulit-kulit itu akan dijadikan sebagai bahan pembuatan tas, sepatu dan tekstile.
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Akira Aulia W
