OKEFLASH: Sajian Laklak dan Ikan Timbungan Khas Bali yang Menggugah Selera
Pulau Dewata kaya akan cita rasa kuliner. Diantaranya ada Laklak dan Ikan Timbungan. Laklak disajikan dengan diberi toping daging suwir, atau daging entok. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan.
 
Sedangkan Ikan Timbungan, menggunakan daging ikan laut yang dimasukkan ke dalam bambu.
 
Kontributor: Wayan Diana
