OKEFLASH: Cita Rasa Cireng Kuah Seblak, Bikin Lidah Bergoyang!

Cireng kerap disantap sebagai cemilan yang cukup mengenyangkan. Makanan berbahan dasar sagu ini biasanya dihidangkan dengan cabe rawit. Namun di Depok, Jawa Barat, cireng dihidangkan dengan kuah seblak yang kaya rempah sehingga dijamin bikin ketagihan.

Selain unik, harga cemilan gurih pedas ini juga cukup murah. Untuk satu porsi cemilan cireng kuah seblak . Pengunjung cukup membayar Rp20 ribu.

Kontributor: Iyung Rizky