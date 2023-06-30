OKEFLASH: Bisa Lihat 6 Gunung Dari Lokasi Wisata Alam Ampelgading, Tertarik?

Menikmati waktu liburan bersama keluarga semakin seru dilakukan dengan berwisata alam. Bagi anda yang ingin berwisata alam dengan pemandangan menakjubkan, anda dan keluarga wajib mencoba datang ke Ampelgading, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Wisata alam Ampelgading siap memanjakan mata anda dengan pemandangan yang menarik. Dari atas hamparan awan wisatawan bisa melihat 6 gunung sekaligus.

Kontributor: Taufik Budi Nurcahyanto