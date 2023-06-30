OKEFLASH: Ingin Liburan Bermain Pasir Pantai Tapi di Gunung? Di Sini Tempatnya
Wahana Air Jungle Beach menyajikan alternatif wisata tak biasa. Lokasinya di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain bermain pasir, pengunjung juga bisa berenang di kolam.
Selain itu, para pengunjung juga bisa melihat berbagai jenis ikan dengan ukuran besar yang berada di akuarium. Akuarium itu terbentang di sepanjang kolam renang. Tertarik ke sana?
Kontributor: Furqon Munawar
