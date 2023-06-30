OKEFLASH: Pekerja Migran Indonsia Dipaksa Jadi Pelaku Penipuan di Thailand

Pekerja Migran di Indonesia di Thailand diperkerjakan sebagai pelaku scamming atau penipu. Para korban juga mendapat tindak kekerasan dari pelaku.

Tujuh pekerja migran itu kemudian membuat video dan meminta tolong agar Presiden Jokowi membantu mereka.

Kontributor: Rahmat Ilyasan