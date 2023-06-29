OKEFLASH: Tips Menyimpan Daging Kurban di Kulkas
Umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H. Perayaan ini tak lepas dari proses menyembelih hewan kurban. Seperti sapi, kambing maupun domba.
Lantas bagaimana cara menyimpan daging kurban di kulkas agar awet? simak tips menyimpan daging kurban di kulkas.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Idul Adha”
Jemaah Masjid di Mandailing Natal, Salat Idul Adha di Bawah Guyuran Hujan
Lebih Ramah Lingkungan, Masjid Moetiah Blora Gunakan Daun Jati untuk Bungkus Daging Kurban
OKEZONE UPDATES: Tawuran Remaja di Rel Kereta hingga Timnas Indonesia Menang atas Filipina
Jelang Iduladha, Transaksi Penjualan Hewan Kurban di Pasar Hewan Ambarketawang Tembus Rp6 Miliar
Jokowi Beli Sapi Kurban Milik Peternak di Bantul, Beratnya Hampir 1 Ton
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]