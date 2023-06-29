Okezone TV
OKEFLASH: Tips Menyimpan Daging Kurban di Kulkas
Umat ​​Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H. Perayaan ini tak lepas dari proses menyembelih hewan kurban. Seperti sapi, kambing maupun domba.
 
Lantas bagaimana cara menyimpan daging kurban di kulkas agar awet? simak tips menyimpan daging kurban di kulkas.
