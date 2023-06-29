Arus Kendaraan Keluar Jakarta Mulai Meningkat
Memasuki libur panjang Idul Adha 1444 H, arus kendaraan yang melintas di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung meingkat.
Libur panjang tiga hari disambung dengan akhir pekan, banyak warga dimanfaatkan untuk bepergian ke sejumlah tempat wisata.
Reporter: Irwan
