Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Arus Kendaraan Keluar Jakarta Mulai Meningkat
Memasuki libur panjang Idul Adha 1444 H, arus kendaraan yang melintas di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung meingkat.
 
Libur panjang tiga hari disambung dengan akhir pekan, banyak warga dimanfaatkan untuk bepergian ke sejumlah tempat wisata.
 
Reporter: Irwan
Share
copy link
Watch next from “Libur Panjang”
Imlek 2025 dan Peruntungan di Tahun Ular Kayu | MORNING ZONE
Pengunjung Serbu Sejumlah Destinasi Wisata saat Libur Isra Mikraj dan Imlek | MORNING ZONE
Libur Panjang, Jalur Wisata Ciwidey Bandung Macet Parah | MORNING ZONE
Suasana Kepadatan Penumpang Arus Balik di Bandara Soetta
Hari Terakhir Libur Panjang, Bandung Zoo Dipadati Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match