OKEFLASH: Catat! Begini Tips Agar Aman Berkendara

Di saat libur panjang pekan ini, tidak ada salahnya menghabiskan waktu bersama keluarga dengan cara berlibur ke luar kota.

Tentu saja membawa kendaraan pribadi adalah salah satu pilihan untuk mencapai destinasi pilihan. Lantas bagaimana tips berkendara yang aman selama liburan?

Kontri: Vivin Lizetha