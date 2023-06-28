OKEFLASH: Calon Pengantin Ini Tewas saat Antar Undangan

Perempuan berinsial W (33) tergeletak di jalan usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil. Insiden itu terjadi di Jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Saat kejadian korban usai menemui pimpinannya di tempat kerja. Ia menemui pimpinan untuk meminta izin dan mengantarkan undangan. Jenazah korban selanjutnya disemayamkan di atas pelaminan yang telah dibuat untuk acara resepsinya.