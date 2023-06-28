OKEFLASH: Geger! Mertua Bunuh Mantu Saat Gelar Miras
Seorang mertua di Desa Batu Rakit, Bayan, Lombok Utara tega menghabisi nyawa menantunya sendiri. Pelaku membunuh korban diduga saat keduanya menggelar pesta miras.
Pelaku berinisial JM alias Sadri (35) kini diamankan polisi usai melakukan aksinya. Pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban yang membandingkan keberaniannya saat merantau bekerja di Malaysia.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Okeflash”
Berusaha Padamkan Api, Petani di Mojokerto Tewas Terjebak Kebakaran
Banjir Bandang Terjang Mandailing Natal, Akses Jalan Terputus
Petugas Damkar Tangkap 5 Ekor Ular Kobra di Gudang Tua, Segini Ukurannya
Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Sensasi Berkemah di Pinggir Sungai di Mojokerto
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]