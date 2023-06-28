OKEFLASH: Geger! Mertua Bunuh Mantu Saat Gelar Miras

Seorang mertua di Desa Batu Rakit, Bayan, Lombok Utara tega menghabisi nyawa menantunya sendiri. Pelaku membunuh korban diduga saat keduanya menggelar pesta miras.

Pelaku berinisial JM alias Sadri (35) kini diamankan polisi usai melakukan aksinya. Pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban yang membandingkan keberaniannya saat merantau bekerja di Malaysia.