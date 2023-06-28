OKEFLASH: Pedagang Ayam Goreng Ditabrak Angkot di Cimahi

Seorang pedagang ayam goreng ditabrak oleh sebuah angkutan kota di Jalan Encep Kartawiria, Kelurahan Citereup. Cimahi. Dalam sebuah rekaman CCTV, Korban terlihat diseruduk mobil tersebut. Akibatnya kaki kering sang pedagang retak.

Kontri: Yuwono