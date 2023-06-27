OKEFLASH: Jelang Puncak Haji 2023, Berikut Rangkaian Pergerakan Jamaah di Armuzna
Hanya tinggal hitungan jam lagi menuju puncak haji tahun 2023. Rangkaian proses ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi fase terberat berhaji.
Rangkaian ini juga yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh. Adapun susunan pergerakan jamaah selama proses ibadah di Armuzna, mulai dari wukuf di Arafah, bergerak ke Muzdalifah, bermalam di Mina, lempar jumroh di Mina, hingga kembali ke Makkah.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Okeflash”
Berusaha Padamkan Api, Petani di Mojokerto Tewas Terjebak Kebakaran
Banjir Bandang Terjang Mandailing Natal, Akses Jalan Terputus
Petugas Damkar Tangkap 5 Ekor Ular Kobra di Gudang Tua, Segini Ukurannya
Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Sensasi Berkemah di Pinggir Sungai di Mojokerto
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]