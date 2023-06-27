OKEFLASH: Jelang Puncak Haji 2023, Berikut Rangkaian Pergerakan Jamaah di Armuzna

Hanya tinggal hitungan jam lagi menuju puncak haji tahun 2023. Rangkaian proses ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi fase terberat berhaji.

Rangkaian ini juga yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh. Adapun susunan pergerakan jamaah selama proses ibadah di Armuzna, mulai dari wukuf di Arafah, bergerak ke Muzdalifah, bermalam di Mina, lempar jumroh di Mina, hingga kembali ke Makkah.​