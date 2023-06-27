OKEFLASH: Sidang perdana Johnny G, Plate Digelar Hari Ini

Sidang perdana Johnny G, Plate digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Johnny G. Plate datang ke Pengadilan Tipikor untuk menjalani sidang perdana sekitar pukul 9 pagi, tanpa berkomentar apapun.

Johnny Plate menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Juga bersama dengan 8 tersangka lainnya. Dalam kasus dugaan korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo, diduga kerugian negara mencapai Rp8 triliun.