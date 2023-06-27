Okezone TV
OKEFLASH: Viral Video Anjing Diseret di Singkawang, Ternyata Hasil Curian
Dua orang pria terekam kamera CCTV  tengah menyeret seekor anjing menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi di kawasan permukiman penduduk jalan Pasar Turi, Singkawang. 
 
Belakangan diketahui anjing yang diseret merupakan milik warga yang dicuri kedua pelaku. Aksi penganiayaan dan pencurian anjing ini pun viral.
 
Aksi keji ini pun mendapat perhatian komunitas pecinta satwa dan mendampingi pemilik anjing untuk melaporkan kasus pencurian dan penyiksaan hewan ini ke Polres Singkawang.
 
Kontributor: Rizki Kurnia
