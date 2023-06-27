OKEFLASH: Mahasiswi Tewas Diduga Hipotermia di Lawu

Seorang mahasiswa tewas diduga hipotermia di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara tak ada tanda kekerasan di tubuh korban.

Mahasiswa bernama Anindita Syafa itu dievakuasi Tim SAR gabungan ke Puskesmas Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya korban bersama rekan-rekannya mendaki gunung melalui Pos Candi Seto.

Kontributor: Zannuar Setiadji