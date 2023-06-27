Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
OKEFLASH: Mahasiswi Tewas Diduga Hipotermia di Lawu
Seorang mahasiswa tewas diduga hipotermia di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara tak ada tanda kekerasan di tubuh korban. 
 
Mahasiswa bernama Anindita Syafa itu dievakuasi Tim SAR gabungan ke Puskesmas Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya korban bersama rekan-rekannya mendaki gunung melalui Pos Candi Seto. 
 
Kontributor: Zannuar Setiadji
Share
copy link
Watch next from “Okeflash”
Berusaha Padamkan Api, Petani di Mojokerto Tewas Terjebak Kebakaran
Banjir Bandang Terjang Mandailing Natal, Akses Jalan Terputus
Petugas Damkar Tangkap 5 Ekor Ular Kobra di Gudang Tua, Segini Ukurannya
Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Sensasi Berkemah di Pinggir Sungai di Mojokerto
Today Special
Runway
Mix and Match