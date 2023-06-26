OKEFLASH: Viral Bayi 7 Bulan Punya Bobot 15 Kg, Tidak Punya Diabetes

Bayi perempuan berumur 7 bulan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menderita obesitas. Bobot bayi mencapai 15 kilogram, mengejutkan warga. Ini membuat bayi bernisial SR belum bisa banyak bergerak. Hanya tidur maupun digendong sang ibu.

Putri ketiga pasangan Marlina dan Tabroni, warga Kampung Putat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, viral di media sosial. Bidan puskesmas juga sudah melakukan sejumlah pemeriksaan dan tidak ditemukan indikasi diabetes.

Kontributor: Didit Junaedi