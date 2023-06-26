OKEFLASH: Usai Jalani Perawatan, Balita 3 Tahun Tewas Dianiaya

Seorang balita berusia 3 tahun ditemukan tewas usai menjalani perawatan di rumah sakit umum Pamulang, Tangerang Selatan. Korban menderita luka lebam di bagian tubuhnya akibat dianiaya ayah tiri dan ibu kandungnya.

Bahkan warga mengaku sering melihat balita yang diketahui bernama Rayyan itu mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya yang merupakan berprofesi sebagai pemulung.