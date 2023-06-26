OKEFLASH: Usai Jalani Perawatan, Balita 3 Tahun Tewas Dianiaya
Seorang balita berusia 3 tahun ditemukan tewas usai menjalani perawatan di rumah sakit umum Pamulang, Tangerang Selatan. Korban menderita luka lebam di bagian tubuhnya akibat dianiaya ayah tiri dan ibu kandungnya.
Bahkan warga mengaku sering melihat balita yang diketahui bernama Rayyan itu mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya yang merupakan berprofesi sebagai pemulung.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Penganiayaan Balita”
Tangis Ayah Bayi Korban saat Ceritakan Kronologi Kejadian Penganiayaan di Daycare Depok
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]