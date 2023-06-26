OKEFLASH: Upaya Evakuasi Pesawat Sam Air Terkendala Cuaca
Upaya evakuasi enam korban Sam Air yang jatuh di gunung dekat Kampung Wara, Yalimo, Papua, terkendala cuaca. Evakuasi terkendala medan yang sulit di perbukitan terjal dengan pepohonan yang lebat
Sementara kabut yang mulai menutup jarak pandang dari tim sehingga tim harus menginap di lokasi. Enam personil sar gabungan yang turun dilokasi akan memastikan keadaan seluruh korban dan menyiapkan proses evakuasi.
