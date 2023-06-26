OKEFLASH: Polisi Tangkap Pelaku Video Viral Seret Anjing
Dua pemuda yang viral di media sosial karena seret seekor anjing, di Kota Jambi, ditangkap. Keduanya mengaku menyeret anjing liar untuk dijual ke kedai tuak untuk beli rokok. Penyiksaan anjing ini kemudian dilaporkan komunitas pecinta hewan ke polisi.
Usai mendapat laporan, Polresta Jambi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menangkap dua pemuda yang menyiksa anjing tersebut. Kedua pelaku dijerat pasal penganiayaan hewan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara dan denda Rp400 ribu.
Kontributor: Adrianus Susandra
Share
Link successfully copied
Watch next from “Viral Video Anjing Diseret”
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]