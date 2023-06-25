OKEFLASH: Sensasi Berwisata Renang di Hutan Pinus Gunung Welirang
Berenang di kolam renang hotel mungkin sudah biasa, wisata renang yang satu ini cukup unik. Kita bisa merasakan berenang di tengan hutan pinus. Di lokasi wisata Klurek, Desa Kembang Belor, Kabupaten Mojokerto ini, Anda bisa merasakan hawa sejuk dan segar, serta langsung berenang di Sungai Klurak yang jernih.
Dengan hanya membayar Rp7 ribu, pengunjung sudah dapat dimanjakan dengan ribuan pohon pinus yang tinggi menjulang. Tersedia pula tiga kolam renang untuk anak-anak dan orang dewasa.
Kontributor: Sholahudin
