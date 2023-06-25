Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
OKEFLASH: Viral, Villa Kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah
Kandang kamb0ing biasanya terkesan kumuh dan bau. Namun kandang kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah, tidak demikian. 
 
Kandang kambing dibentuk seperti villa dan gazebo dengan kayu yang tertata unik, lengkap dengan taman untuk bermain kambing. Adalah villa kambing bangunan kandang khusus yang dibentuk sedemikian rupa demi memanjakan kambing jenis peranakan etawa unggulan ini. Petakan kandang kambing terbuat dari kayu dan kusen lengkap dengan pernis dan pelitur berjajar dengan rapi. 
 
Setiap harinya, kandang dibersihkan tiga kali agar kambing kambing disini senantiasa sehat, dan jauh dari kesan kotor dan bau. Kandang kambing dengan konsep villa ini bisa jadi ide menarik untuk Anda yang tertarik beternak kambing.
 
Kontributor: Elis Novit
Share
copy link
Watch next from “Okeflash”
Berusaha Padamkan Api, Petani di Mojokerto Tewas Terjebak Kebakaran
Banjir Bandang Terjang Mandailing Natal, Akses Jalan Terputus
Petugas Damkar Tangkap 5 Ekor Ular Kobra di Gudang Tua, Segini Ukurannya
Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Sensasi Berkemah di Pinggir Sungai di Mojokerto
Today Special
Runway
Mix and Match