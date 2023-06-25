OKEFLASH: Viral, Villa Kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah

Kandang kamb0ing biasanya terkesan kumuh dan bau. Namun kandang kambing di Banjarnegara, Jawa Tengah, tidak demikian.

Kandang kambing dibentuk seperti villa dan gazebo dengan kayu yang tertata unik, lengkap dengan taman untuk bermain kambing. Adalah villa kambing bangunan kandang khusus yang dibentuk sedemikian rupa demi memanjakan kambing jenis peranakan etawa unggulan ini. Petakan kandang kambing terbuat dari kayu dan kusen lengkap dengan pernis dan pelitur berjajar dengan rapi.

Setiap harinya, kandang dibersihkan tiga kali agar kambing kambing disini senantiasa sehat, dan jauh dari kesan kotor dan bau. Kandang kambing dengan konsep villa ini bisa jadi ide menarik untuk Anda yang tertarik beternak kambing.

Kontributor: Elis Novit