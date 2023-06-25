OKEFLASH: Ingin Berwisata ke Tempat Sejuk dan Tenang? Coba Ke Tempat Ini

Bagi Anda yang suka berlibur dengan menikmati suasana alam, ada baiknya mencoba wisata yang satu ini. Lokasi wisata perkemahan di Puncak Dua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menyajikan suasana alam yang sejuk.

Lokasi wisata yang berada di ketinggian 1.200 MDPL ini tepat berada di pinggiran aliran hulu sungai.

Kontributor: Cahyat Supriatna