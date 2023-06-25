OKEFLASH: Geram! Emak-Emak Ini Gerebek Lokasi Judi di Sumut

Maraknya lokasi perjudian tembak ikan di wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara,membuat sejumah emak-emak geram.

Emak-emak asal Desa Sei Silau Timur, Asahan itu menggerebek lokasi judi yang memiliki lima mesin judi ikan. Bahkan mesin judi itu sempat dirusak.

Kontributor: Ulil Amri