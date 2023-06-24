OKEFLASH: Ngalun Aik, Ritual Turun Temurun Minta Air Tak Kering

Kurangnya debit air di musim kemarau membuat masyarakat Suku Sasak di Desa Aik Dewa Lombok Timur menggelar ritual ngalun aik.

Tradisi unik ini dilakukan turun temurun untuk menaga sumber air di setiap musim kemarau.

Kontributor: Ramli Nurawang