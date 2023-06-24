Okezone TV
OKEFLASH: Ngalun Aik, Ritual Turun Temurun Minta Air Tak Kering
Kurangnya debit air di musim kemarau membuat masyarakat Suku Sasak di Desa Aik Dewa Lombok Timur menggelar ritual ngalun aik. 
 
Tradisi unik ini dilakukan turun temurun untuk menaga sumber air di setiap musim kemarau.
 
Kontributor: Ramli Nurawang
 
