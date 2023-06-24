Okezone TV
OKEFLASH: Kepala Desa di Lampung Viral, Diduga Nyabu Bareng Teman
Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang kepala desa diduga nyabu. 
 
Rekaman itu membuat polisi bertindak cepat dan mengamankan sang kepala desa. Namun, berdasarkan pemeriksaan sang kepala desa negatif narkoba.
 
Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi
