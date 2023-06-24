OKEFLASH: Kepala Desa di Lampung Viral, Diduga Nyabu Bareng Teman
Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang kepala desa diduga nyabu.
Rekaman itu membuat polisi bertindak cepat dan mengamankan sang kepala desa. Namun, berdasarkan pemeriksaan sang kepala desa negatif narkoba.
Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]