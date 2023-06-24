OKEFLASH: Kepala Desa di Lampung Viral, Diduga Nyabu Bareng Teman

Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang kepala desa diduga nyabu.

Rekaman itu membuat polisi bertindak cepat dan mengamankan sang kepala desa. Namun, berdasarkan pemeriksaan sang kepala desa negatif narkoba.

Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi