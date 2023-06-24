Okezone TV
OKEFLASH: Bocah 6 Tahun Meninggal, Diduga Usai Dapat Suntikan Obat
Seorang bocah di Malang, Jawa Timur, meninggal diduga usai disuntik saat dirawat di rumah sakit. Korban dibawa ke rumah sakit karena keluhan dehidrasi. 
 
Alvito Maulidan (6) meninggal saat menjalani perawatan dari rumah sakit Prasetya Husada, Kabupaten Malang. Jawa Timur. Persitiwa terjadi saat koran mengalami mual dan dehidrasi.
 
Kontributor: Deni Irwansyah
