OKEFLASH: Uji Coba Kereta Cepat, Jakarta-Bandung Bisa 30 Menit
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajal kereta cepat Jakarta Bandung.
 
Saat uji coba kereta mampu melaju dengan kecepatan maksimal 385 kilometer per jam. Dengan kecepatan itu jarak Jakarta - Bandung bisa ditempuh hanya dengan 30 hingga 45 menit.
