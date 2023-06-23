OKEFLASH: Geger Video Taksi Online di Bali Kena Palak

Viral aksi pemerasan terhadap penumpang taksi online di Badung Bali. Kejadian yang terjadi di kawasan Canggu itu pun menyedot perhatian.

Pelaku berinisial KEPA (40). Pelaku melarang penumpang berkewarganegaraan Singapura itu menggunakan taksi online. Pelaku meminta penumpang menggunakan taksi konvensional.

Kontributor: Bagus Alit