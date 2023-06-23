Okezone TV
OKEFLASH: Ngeri! Dua Kelompok di Jakut Ini Tawuran Pakai Air Soft Gun
Dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka tawuran menggunakan senjata tajam hingga air soft gun. 
 
Usai kejadian polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran. Namun, kini polisi masih mengejar pelaku yang memakai air soft gun. 
