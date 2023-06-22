OKEFLASH: Jakarta Ulang Tahun ke-496, Transportasi Umum Berlakukan Tarif Rp1
Bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-496, Pemprov DKI Jakarta hari ini memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi umum. Selain itu, ada diskon menarik di pusat perbelanjaan dan bioskop.
