OKEFLASH: Jakarta Ulang Tahun ke-496, Transportasi Umum Berlakukan Tarif Rp1

Bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-496, Pemprov DKI Jakarta hari ini memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi umum. Selain itu, ada diskon menarik di pusat perbelanjaan dan bioskop.