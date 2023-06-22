OKEFLASH: Fajri si Pria Berbobot 300 Kg Meninggal di RSCM
Muhammad Fajri pemuda asal Kota Tangerang yang mengalami obesitas akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di RSCM. Fajri memiliki masalah jantung dan paru.
Sebelum meninggal Fajri sempat dirawat di ruang isolasi gedung A oleh dokter spesialis bedah digestif dan vaskuler.
