OKEFLASH: Geger Kasus Rabies di Bali Terus Bertambah

Kasus Rabies di Karangasem, Bali terus bertambah. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, tercatata ada 460 kasus gigitan anjing liar. Sebanyak 54 ekor anjing positif rabies.

Kini Dinas Pertanuab Pangan dan Perikanan Karangasem Bali melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal itu dilakukan demi menekan angka rabies.