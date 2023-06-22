OKEFLASH: Viral Emak-Emak Naik Motor Masuk Tol di Makassar
Diduga salah jalan emak-emak di Makassar terekam masuk tol. Emak-emak yang tak diketahui identitasnya itu melintas di Jalan Layang Andi Pangeran Pettaran.
Aksi emak-emak itupun terekam kamera dan viral. Petugas di lokasi mengetahui kejadian itu usai video emak-emak naik motor itu menjadi perbincangan.
Kontributor: Yoel Yusvin
Share
Link successfully copied
Watch next from “Okeflash”
Berusaha Padamkan Api, Petani di Mojokerto Tewas Terjebak Kebakaran
Banjir Bandang Terjang Mandailing Natal, Akses Jalan Terputus
Petugas Damkar Tangkap 5 Ekor Ular Kobra di Gudang Tua, Segini Ukurannya
Timnas Indonesia Siap Jadikan Australia sebagai Korban Keganasan Selanjutnya
Sensasi Berkemah di Pinggir Sungai di Mojokerto
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]