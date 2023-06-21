OKEFLASH: Sah! Status Pandemi Covid-19 di RI Berakhir

Setelah tiga tahun menghadapi pandemi covid-19, pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia memasuki endemi. Pencabutan itu dilakukan usai mempertinbangkan beberapa hal.

Pencabutan status pandemi ini juga mengavu pada status public health emergency atau status kedaruratan.