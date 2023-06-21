OKEFLASH: Warga Bubarkan Pengajian di Jawa Timur, Ada Apa?

Ratusan orang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membubarkan acara pengajian. Acara dibubarkan karrna diduga kuat pengajian tak mengantongi izin dari perangkat desa setempat.

Ratusab orang itu mendatangi acara pengajian di Beji Geneng, Desa Sumbersuko, Purwosari, Pasuruan, Jatim. Mereka meminta pengajian yang diikuti puluhan orang itu dihentikan.