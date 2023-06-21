OKEFLASH: Geger Rebutan Pacar. Siswi SMK Tebas Leher Temannya di Ciamis
Diduga rebutan pacar siswi SMK di Ciamis Jawa Barat tega menebas leher lawannya. Dalam aksi itu, korban mengalami luka sepanjang 10 cm di bagian leher.
Pihak kepolisian kini melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan
Kontributor: Andi Sichsan
