OKEFLASH: Sapi Lepas Ini Bikin Jalanan Macet

Seekor sapi lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung Surabaya. Kejadian itu membuat pengendara enggan melintas hingga membuat lalu lintas tersendat.

Petugas yang datang tak bisa mengendalikan sapi. Sapi itu baru bisa dikendalikan ketika pemiliknya datang.

Kontributor: Pramono