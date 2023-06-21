Okezone TV
OKEFLASH: Ular Berbisa Masuk ke Motor Emak-emak di Bangkalan
Motor seorang ibu di Pasar Palawija, Bangkalan, Jawa Timur kedatangan tamu tak diundang. Seekor ular hijau ekor merah alias viper hijau masuk ke motor.
 
Warga yang mengetahui kejadian itu berupaya membantu dengan menyiramkan air ke motor. Namun, tak berhasil. Ular baru bisa diambil saat motor dibawa ke bengkel.
 
Kontributor: Taufik Syahrawi
