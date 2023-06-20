GUEST STAR: Wow! The Titans Luncurkan 23 Single dalam Setahun

The Titans berusaha untuk terus produktif dengan merilis karya dalam waktu singkat. Terhitung sejak 2022 lalu, mereka telah merilis 23 lagu dimana lagu-lagu tersebut dirilis dalam kurun waktu dua minggu sekali. Beberapa lagu yang telah dirilis diantaranya adalah Tak Ada Rasa, Trauma, Jantan, dan Lelaki Biasa.

The Titans menghadapi tantangan tersendiri ketika harus rutin merilis single dua minggu sekali lantaran lagu yang diciptakan di dalamnya memiliki kisah yang berbeda, bukan bak lagu sekuel yang memiliki kesinambungan antara satu lagu dengan yang lainnya.

Reporter: Nurul Amanah