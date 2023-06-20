GUEST STAR: Wow! The Titans Luncurkan 23 Single dalam Setahun
The Titans berusaha untuk terus produktif dengan merilis karya dalam waktu singkat. Terhitung sejak 2022 lalu, mereka telah merilis 23 lagu dimana lagu-lagu tersebut dirilis dalam kurun waktu dua minggu sekali. Beberapa lagu yang telah dirilis diantaranya adalah Tak Ada Rasa, Trauma, Jantan, dan Lelaki Biasa.
The Titans menghadapi tantangan tersendiri ketika harus rutin merilis single dua minggu sekali lantaran lagu yang diciptakan di dalamnya memiliki kisah yang berbeda, bukan bak lagu sekuel yang memiliki kesinambungan antara satu lagu dengan yang lainnya.
Reporter: Nurul Amanah
Share
Link successfully copied
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Ayah Jadi Inspirasi Utama dalam Perjalanan Karier Zara Leola
GUEST STAR: Alycia Lihat Orang Indonesia Suka Galau
GUEST STAR: Dimansyah Laitupa Bongkar Sosok Panutan Dalam Bernyanyi
GUEST STAR: Momen Ini Paling Berkesan Buat Dimansyah saat Indonesian Idol 2023
GUEST STAR: Ini Motivasi Dimansyah Ikut Indonesian Idol 2023
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]