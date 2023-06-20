GUEST STAR: The Titans Comeback, Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
The Titans kembali merilis beberapa lagu baru untuk menggebrak industri musik tanah air. Sejak 2022 hingga 2023 ini, The Titans sudah menelurkan 22 lagu.
Karya-karya tersebut dikeluarkan setiap dua pekan secara rutin. Momentum ini pun menandai kembalinya The Titans untuk terus berkarya.Karya-karya tersebut dikeluarkan setiap dua pekan secara rutin. Momentum ini pun menandai kembalinya The Titans untuk terus berkarya. Pada 9 Juni 2023, The Titans merilis single yang ke-23..
Reporter: Nurul Amanah
