Sidang Mario Dandy Berlanjut, 3 Saksi Hadir di Persidangan
Sidang kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas kembali digelar. Sebanyak 3 saksi hadir dalam persidangan kali ini, untuk menguak fakta terbaru dari kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.  Sidang dimulai sekitar pukul 10.40 WIB dengan diawali penggalian keterangan dari saksi anak dengan inisial D yang dilakukan secara tertutup. 
 
 
Sebelumnya direncanakan sebanyak 5 saksi yang hadir. Namun dua saksi dipastikan tidak bisa hadir, antara lain amanda selaku mantan pacar Mario yang sedang sakit, dan AG yang tidak hadir lantaran pihaknya belum menerima surat panggilan. 
