GUEST STAR: Rewind, Band dengan 3 Vokalis yang Siap Meramaikan Musik Tanah Air
Rewind kembali menggebrak industri musik tanah air dengan single terbaru, 'Hanya Kau'. Lagu dari band yang mengawali karir di panggung cafe dan acara musik lokal itu siap meramaikan belantika musik tanah air.
 
Band pop yang beranggotakan Dinal, Gamal, Tian (vokal), Lordy (keyboard), Tri Utomo (drum), Efan (bass), dan Bryan (gitar) itu menyapa penikmat musik dengan single berlirik dalam namun tetap terasa relate dengan banyak orang. 
 
Sebelumnya Rewind telah merilis single 'Kekasih Hatimu'. Lalu bagaimana cerita mereka saat tak berada di atas panggung? simak selengkapnya pada video berikut.
